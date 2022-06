Il sindaco Perazzetti sui lavori nel parcheggio De Cecco: "La situazione era critica, travi totalmente deteriorate" [FOTO]

Proseguono i lavori di sostituzione delle travi sottostanti il parcheggio De Cecco a Città Sant'Angelo. Lo ha fatto sapere il sindaco Matteo Perazzetti, che ha spiegato come con l'avanzamento del cantiere è stata evidenziata una situazione critica per quanto riguarda proprio il deterioramento delle travi portanti la strutturta.

"Una volta rimosso il massetto, è stata critica, il deterioramento delle travi era veramente in stato avanzato, corrose e non più salde. Nella prima foto si può vedere, ove indicato, che lo stato di degrado aveva corroso un bullone. Purtroppo anni di incuria e non manutenzione hanno portato a questo intervento massivo e risolutivo." Perazzetti ha aggiunto che non si poteva lasciare una situazione di grave pericolo per i cittadini e per questo l'amministrazione comunale ha investito sui lavori che dovrebbero terminare entro il mese di luglio. Ricordiamo che sempre a Città Sant'Angelo il Comune ha lanciato un concorso di idee per riqualificare e rendere esteticamente più gradevole proprio l'area della passeggiata sottostante il parcheggio.