Partono i lavori per il nuovo palasport comunale in via Di Girolamo

Consegnato ufficialmente il cantiere per la realizzazione del nuovo impianto sportivo in via Di Girolamo a Pescara Colli, realizzato grazie a 3,3 milioni di euro di fondi Pnrr. Alla consegna era presente il sindaco Carlo Masci assieme all'assessore allo sport Patrizia Martelli, al dirigente del Comune Giuliano Rossi, al direttore dei lavori Marianna Ricci. L'assesore Martelli ha dichiarato:

"Avremo in questa zona un bellissimo impianto polivalente dove sarà possibile la pratica di quattro discipline come il basket, la pallavolo il calcio a 5 e la ginnastica ritmica. Un progetto che abbiamo definitivo con grande celerità proprio per non perdere questa importante opportunità offertaci dalle risorse comunitarie. Sarà un edificio molto moderno, esteticamente con un design molto apprezzabile, e capace di contenere 350 posti a sedere per il pubblico e altri 45 per il personale di servizio. Troverà spazio anche un comodo parcheggio. Siamo molto soddisfatti come amministrazione per questo rilevante risultato.

E’ innegabile che il quartiere attraversato da via Di Girolamo, a due passi dalla scuola Bosco e dall’area dei cimiteri, trarrà da questo insediamento un indubbio beneficio in termini di abitabilità e di qualità sociale dell’abitare. Il sito su cui sorgerà il nuovo palazzetto era stato concesso alcuni anni fa all’Amatori Basket perché vi realizzasse un proprio impianto. Ma nel tempo la necessità di maggiori risorse rispetto al preventivato non ha permesso al sodalizio di raggiungere questo obiettivo, tanto da recedere e restituire il possesso del sito in poche ore - proprio per consentire all’amministrazione di presentare la richiesta di finanziamento."

Il sindaco Masci:

"L’impianto sarà completato in poco meno di un anno. In questi ultimi mesi siamo intervenuti in tutti gli impianti sportivi pubblici di Pescara, compreso lo stadio Adriatico. Abbiamo investito circa 8 milioni di euro sugli impianti sportivi, una somma record per questo ambito amministrativo e che credo non si ricordasse da decenni. Nostro preciso intendimento è infatti quello di incentivare la pratica sportiva sia per i ragazzi che per i giovani, oltre che favorire l’attività motoria anche per la cosiddetta terza età. Continua insomma a crescere lo sport nella nostra città, e in questo senso voglio anche ricordare che oltre a questa struttura di via Di Girolamo ne sorgerà un’altra con la riconversione dell’ex bocciodromo del quartiere Zanni che inaugureremo nei prossimi giorni. "