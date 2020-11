Catalano (Pd): “I lavori per la nuova condotta di Colle Marino potevano essere già pronti”

Esplode l'ira di Stefania Catalano: “I lavori per la nuova condotta di Colle Marino potevano essere già pronti”, denuncia la consigliera comunale del Pd, intervenendo dopo che la commissione lavori pubblici, riunitasi ieri, ha dovuto aggiornarsi a gennaio 2021 per conoscere il nuovo crono programma. Per la Catalano "restano ancora molte incognite sui tempi effettivi dell'intervento", riguardo cui "l'attuale presidente Aca Giovanna Brandelli non è stata in grado di dare certezze".

L'esponente Dem, ricordando che “l’accordo fra Aca e Comune è stato firmato il 6 febbraio 2019 fra il sindaco Marco Alessandrini e l’allora presidente Aca Luca Toro dopo un lavoro di studio e analisi durato mesi”, si augura “che questa opera, fortemente voluta dal centrosinistra, non trovi ulteriori intoppi fra giunta Masci e Aca. Valuteremo attentamente come sia possibile che alle famiglie che devono dotarsi del motorino di sollevamento siano addebitati i costi fissi di questo servizio”.