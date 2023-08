Partono i lavori per la nuova mensa di via Scarfoglio, interventi anche nella scuola Renzetti e in via Cavour

Al via la demolizione della vecchia struttura che ospitava la mensa della scuola in via Scarfoglio a Pescara. Lo ha fatto sapere il sindaco Carlo Masci, con un post sui social. Il progetto prevede la ricostruzione di un nuovo edificio che sarà messo a disposizione per la refezione scolastica:

"Abbiamo dato il via a un altro lavoro, ogni giorno abbiamo un nuovo lavoro. Stiamo realizzando la nuova mensa nella scuola di via Scarfoglio, nella zona della pineta. Ad anno nuovo i nostri alunni troveranno una struttura all'avanguardia, più bella e più sicura, per poter vivere in un ambiente scolastico adatto alla loro crescita in linea con i principi della sostenibilità ambientale." I lavori sono costati, lo ricordiamo, 900 mila euro. Il vicesindaco Gianni Santilli, da noi interpellato, ha spiegato che l'obiettivo è di concludere i lavori per il prossimo anno scolastico avendo la nuova struttura già a disposizione per la scuola. Sono in corso, ricorda il vicesindaco, sempre nell'ambito delle mense scolastiche, gli interventi nella scuola in via Cavour e nella scuola Renzetti in via Prati.