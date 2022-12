L'assessore Seccia sui marciapiedi non completati a San Silvestro: "I lavori riprenderanno, comprendo il disagio"

È l'assessore comunale di Pescara, Eugenio Seccia, a chiarire i contorni del problema dei marciapiedi non completati nella zona di San Silvestro come segnalato da un nostro lettore.

Seccia, prima di tutto, condivide quanto detto dal residente riguardo ai lavori a intermittenza del cantiere nel rione dove anche lo stesso Seccia risiede.

«Il caro prezzi dovuto alla guerra e forse a una speculazione internazionale ha messo in seria difficoltà le imprese che per sopravvivere purtroppo lavorano su più cantieri allungando per tutti i tempi di conclusione degli stessi», spiega Seccia, «il Comune Pescara a causa di alcune varianti e alla precedente motivazione ha subito l’allungamento dei tempi ma ha anche sollecitato l'impresa. Proprio ieri mattina io stesso ho avuto rassicurazione dagli uffici comunali e dalla ditta che i lavori riprenderanno per concludere Il tappetino del marciapiede lato mare».

Poi l'assessore comunale risponde anche su un altro punto sollevato dal cittadino: «Riguardo all’utilità dei lavori, mi preme far presente che questa opera era stata già inserita nel triennale delle opere pubbliche 2014 ed era anche stata sollecitata dal gruppo scout San Silvestro già nel 2014 dove ci si lamentava di una discontinuità e disconnessione di questi marciapiedi che seppur esistenti risalivano all'epoca del Sindaco Carlo Pace. Il Comune di Pescara a guida Masci, riprendendo un vecchio impegno e progetto, con una variazione di bilancio nell’ ottobre 2021 ha stanziato 150mila euro per rimettere in sicurezza i marciapiedi esistenti e realizzare anche una parte di asfalto con la porzione residuale dell'appalto in essere. In aggiunta mi preme informare che un nuovo finanziamento di ben 300mila euro che il sottoscritto ha sollecitato, per conto dell’intera amministrazione, e ha ottenuto grazie a una interlocuzione con il presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, sarà oggetto di ulteriore gara per lavori sia di realizzazione di nuovi marciapiedi, dove possibile, che ripristino di buona parte del manto stradale. In vista del risultato finale che darà nuovamente dignità a un borgo che finalmente è tornato a essere inserita nella programmazione degli interventi ricordando che già nel 2014 lo stanziamento del finanziamento proveniente da Fondi Terna destinato ai marciapiedi fù cancellato. Pertanto pur comprendendo il disagio del lettore mi preme rassicurare che stiamo lavorando giorno dopo giorno per migliorare la vita dei San Silvestresi ed in generale dei cittadini di Pescara».