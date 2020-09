Al via i lavori di manutenzione stradale in via Colle di Mezzo, l'annuncio del consigliere Pignoli

Avviati i lavori di manutenzione stradale in via Colle di Mezzo all'incrocio con via Colle Caprino a Pescara.

Ad annunciarlo è il capoguppo dell'Udc in consiglio comunale, Massimiliano Pignoli, che sottolinea come siano lavori attesi da quasi 30 anni.

«Lavori che oggi vedono la luce», aggiunge Pignoli, «per la gioia dei tanti residenti che da tempo chiedevano di poter far partire l’opera».

Questo quanto dichiara ancora il capogruppo dell'Udc: «Ringrazio l’assessore Luigi Albore Mascia per aver fatto partire questi lavori così tanto attesi e che da tempo chiedevo, dopo essermi fatto promotore delle richieste dei cittadini. Da anni avevo portato avanti questa battaglia sollecitando l’inizio di queste opere non più rinviabili considerando le condizioni del manto stradale. Oggi, dopo una lunga attesa possiamo finalmente dire di avercela fatta. Dopo anni e anni di sollecitazioni da parte del sottoscritto, dalle parole si è passati ai fatti. Ma questo è solo l’inizio perché, come promesso anche dall’assessore Mascia, il prossimo anno grazie alle cosiddette economie derivanti da altri lavori, l’opera in via Colle di Mezzo verrà completata con il rifacimento del marciapiede lato cimitero. Un progetto che va incontro alle tante persone, soprattutto anziani che quotidianamente si recano al cimitero per far visita ai propri defunti e che sono costretti a sacrifici e le esercizi di equilibrismo per non cadere. Fra poco anche nei pressi del cimitero cittadino ci saranno questi lavori che restituiranno alla zona di via Colle di Mezzo in volto diverso che i residenti chiedevano e che meritano».