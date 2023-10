Partono i lavori di manutenzione del verde a Città Sant'Angelo, il sindaco: "Saranno interessate tutte le zone della città"

Al via gli interventi di manutenzione ordinaria del verde a Città Sant'Angelo. Lo ha fatto sapere il sindaco Matteo Perazzetti, spiegando che sarrà interessato tutto il territorio comunale e in particolar modo le zone dove lo scorso anno non hanno avuto interventi incisivi:

"Sono iniziati i lavori per la manutenzione del patrimonio arboreo della nostra città. Come ogni anno garantiamo una manutenzione corretta degli alberi presenti sul nostro territorio sia per motivi legati alla costante cura del borgo, ma soprattutto per questioni di sicurezza, quindi per evitare che durante l'inverno possano presentarsi delle situazioni di pericolo causate dagli agenti atmosferici. Sono partiti per ora gli interventi da via Torre Liquerizia a via Piomba, ma abbiamo provveduto per assicurarci che essi proseguano in tutte le zone che l'anno scorso non hanno ricevuto lo stesso servizio."

Anche per quanto riguarda l'illuminazione pubblica, nei giorni scorsi Perazzetti aveva spiegato, dopo qualche lamentela di alcuni residenti delle zone periferiche e frazioni più isolate, che la sostituzione dei punti luce con nuove lampade led e il potenziamento con nuovi pali interesserà gradualmente tutto il territorio e non solo le zone centrali.