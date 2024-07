Lavori fermi in strada Catani, riaperta al traffico. Doppio senso sul lungomare sud fino a viale Teofilo Patini

Interventi di messa in sicurezza interrotti su strada Catani, per via di una condotta del gas non compatibile con il progetto. Si attendono i lavori da parte di Pescara Energia. Sul lungomare Sud, invece, da venerdì 5 luglio sarà riattivato il doppio senso di marcia su un altro tratto.