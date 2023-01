Dalla giunta arriva il sì ai lavori da 1 milione di euro per i nuovi impianti termici in cinque istituti scolastici

La giunta comunale di Pescara ha dato il via ad una serie di importanti lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico per gli impianti termici nelle scuole. Come riferisce il vicesindaco Gianni Santilli, in cinque scuole verranno implementate centrali termiche di ultima generazione per una sapesa pari ad un milioni di euro.

Il provvedimento interesserà nel breve periodo cinque plessi di scuola primaria e media di primo grado, di proprietà dell’ente: si tratta degli istituti “Ilaria Alpi” di via Cerulli, “E. Flaiano” di via Cecco Angiolieri e "Rodari" di via Salara Vecchia per la scuola primaria; della “Virgilio” di via di Sotto” e della “Foscolo” di via Einaudi per la scuola media. Santilli, da noi contattato ha spiegato che si tratta di fondi attinti da un finanziamento concesso dalla Bei, la Banca europea degli investimenti pari a 35 milioni di euro che saranno destinati ad altri interventi sulle scuole, edifici pubblici ed impianti sportivi tutti di proprietà dell'ente comunale:

In questo caso procediamo a riqualificare le centrali termiche di importanti istituti di Pescara - ha detto l’assessore Gianni Santilli – una necessità non più rinviabile per garantire servizi essenziali alla comunità di studenti, docenti e personale amministrativo. Sono quindi molto soddisfatto di poterlo comunicare alle dirigenti scolastiche. Oltre ad avere un miglioramento del comfort per gli alunni e il personale docente e scolastico, grazie a sistemi intelligenti di accensione e spegnimento, ci sarà anche un notevole risparmio economico sui consumi. Ora si partirà subito con il bando appena il progetto esecutivo sarà pronto, per poi affidare i lavori nel più breve tempo possibile. Si tratta di interventi importanti che attendevamo di poter realizzare da tempo".