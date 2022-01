Procedono spediti i lavori di ammodernamento dell'illuminazione pubblica ai Colli

Proseguono speditamente i lavori di ammodernamento della pubblica illuminazione in città e in particolare nella zona dei colli. Lo hanno fatto sapere il vicesindaco e assessore Gianni Santilli e la consigliera comunale Maria Rita Carota, che hanno constatato con dei sopralluoghi come il cantiere per la sostituzione dei vecchi punti luce e impianti vada avanti senza intoppi in via del Santuario, strada vecchia della Madonna, strada vicinale Genuino Conte, via Monte Petroso, via La Camosciara e via Monte Gorzano.

Gli interventi, spiegano gli amministratori, ormai non erano più rimandabili per aumentare sicurezza e visibilità e incidere sul risparmio energetico soprattutto ora con l'arrivo dei rincari dei costi enegetici.

"Stiamo infatti procedendo alla messa in opera di nuovi e più moderni pali e alla sostituzione delle lampadine con un sistema a led che illuminano con maggior efficacia e consumano meno. Il più vasto progetto di rinnovamento urbano, che stiamo portando avanti per blocchi, oltre a garantire un’indubbia migliore visibilità nelle ore notturne segna un ulteriore e tangibile contributo all’estetica delle vie cittadine". I lavori fanno parte del piano di ammodernamento e riqualificazione dell'illuminazione pubblica che è già stato reso operativo in altre zone della città e che nei prossimi mesi interesserà praticamente tutti i quartieri di Pescara.