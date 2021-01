Al via i lavori per la messa in sicurezza e riqualificazione di Fosso Grande

L'appalto è stato affidato alla ditta Mg Appalti di Elice, per un importo di circa 59 mila euro (ribasso del 20%). 20 mila euro sono stati individuati dal Comune di Spoltore nel suo bilancio, la parte restante dell'importo, 60 mila euro, è stata stanziata dalla Regione e messa a disposizione del Comune di Pescara. Le somme residue resteranno stanziate per le opere successive di manutenzione.

Il sindaco Masci:

Questo progetto segna l’unione tra Pescara e Spoltore per risolvere un problema comune ai due territori. La vera sfida sarà però quella di non disperdere il lavoro di oggi ma di mettere a sistema la manutenzione periodica ordinaria del Fosso Grande. Solo così garantiremo i residenti, solo così faremo buon uso delle risorse pubbliche ed eviteremo che la situazione torni a essere precaria come lo è stata negli ultimi anni. L’acqua non ha confini, così come non li hanno i problemi dei cittadini: si possono risolvere solo insieme