Completati i lavori di efficientamento energetico in due scuole comunali, Santilli: "Presto interventi anche in altri istituti scolastici"

Completati nelle scuole Foscolo e Fellini di Pescara gli interventi dell'amministrazione comunale per l'efficientamento energetico e in generale per la riqualificazione dei plessi scolastici. Lo ha fatto sapere il vicesindaco e assessore Gianni Santilli, da noi raggiunto in merito agli interventi completati nei plessi di via Cecco Angiolieri e via Luigi Enaudi.

L’intervento è costato complessivamente 630.000 euro, di cui 487.000 di lavori. In entrambi i plessi i vecchi infissi sono stati sostituiti da nuovi in alluminio ad alta prestazione di isolamento termico e acustico; nell’edificio di via Angiolieri sono state inoltre installate tende parasole ignifughe, mentre alla Foscolo sono state montate tapparelle avvolgibili. Il vicesindaco si è detto soddisfatto così come i presidi che da tempo auspicavano che si potessero sostituire in particolare le finestre che erano in forte degrado:

"Come assessorato siamo molto impegnati sulla questione dell’efficientamento energetico negli istituti scolastici, per ridurre i costi a carico dell’amministrazione e per favorire i conseguenti benefici ambientali. Più in generale stiamo rispettando tutti gli impegni che ci siamo prefissati riguardanti sia gli adeguamenti strutturali e antisismici degli edifici che ospitano i nostri studenti, sia, appunto, i lavori che favoriscono un uso razionale dell’energia e il contenimento dei consumi rendendo nel contempo le aule e gli istituti più calde e accoglienti."

A breve, ha aggiunto Santilli, saranno predisposti lavori simili anche in altri plessi scolastici.

"Per ottimizzare al meglio le risorse disponibili, va sottolineato come la progettazione e la direzione dei lavori siano state curate da risorse umane interne al Servizio manutenzione edilizia scolastica del Comune di Pescara."