Partiti i lavori di efficientamento energetico nella scuola Giansante di Città Sant'Angelo

Sono partiti i lavori di efficientamento energetico della scuola Giansante di Città Sant'Angelo. Lo ha fatto sapere il sindaco angolano Matteo Perazzetti annunciando l'avvio del cantiere con la conclusione dell'anno scolastico. Si tratta di lavori importanti, attesi e a costo zero per l'amministrazione comunale grazie al fondo Kyoto con circa 2 milioni di euro complessivi assegnati a Città Sant'Angelo per gli interventi nella scuola Giansante e nella scuola Fabbiani rispettivamente da 839mila euro e 1milione e 130mila euro.

"Riusciremo a portare le due scuole al massimo grado di efficientamento con un conseguente risparmio per le casse comunali, e quindi per le tasche dei cittadini per ciò che concerne il consumo energetico: ma l’ottima notizia è che con il recupero dei fondi del Gse che ci ridarebbero a fronte di un impianto di efficientamento il 100% della spesa effettuata per l’Istituto Giansante e l’80% per la Fabbiani l’intervento sarà, di fatto, a costo zero"