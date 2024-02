Nuovi lavori per la difesa della costa sul lungomare sud di Silvi

Nuovi lavori per la difesa della costa dall'erosione a Silvi. L'amministrazione comunale, con il sindaco Andrea Scordella, ha fatto sapere che gli interventi diretti dagli uffici tecnici comunali, ora interesseranno la zona sud di Silvi, al nord dell'ex villaggio del fanciullo.

“Si tratta di lavori di difesa della costa che si aggiungono alle opere già realizzate dalla Regione Abruzzo e in fase di collaudo. L’intervento finanziato con fondi del Masterplan Abruzzo settore prioritario ambiente, consiste nella realizzazione di un pennello all’altezza di piazza Colombo della lunghezza di 60 metri in parte sommerso e di un secondo pennello della lunghezza di 100 metri di cui 65 sommersi, che si sta realizzando in corrispondenza del parco che si trova nella rotonda che interessa via Arrigo Rossi, via Italia e via D’Annunzio.

Tutte le opere in fase di realizzazione qui a Silvi risultano coerenti con gli scenari di intervento previsti per launità fisiografica di gestione Uf03 del vigente Piano di difesa della costa predisposto dal servizio regionale opere marittime, adottato dalla giunta regionale”.

Il sottosegretarioalla presidenza della Regione Umberto D'Annuntiis ha aggiunto:

“Queste opere rappresentano uno stralcio di tutto il progetto previsto per la costa di Silvi che sarà completato grazie al finanziamento di 70 milioni di euro che la Regione ha ottenuto dal Governo per l’intervento organico di

difesa della costa sull’intera costa abruzzese da San Salvo e Martinsicuro”.