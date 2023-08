Proseguono i lavori in corso Vittorio Emanuele II che diventa di colore rosso: boom di commenti sui social [VIDEO]

Quasi completati i lavori di riqualificazione del primo tratto di corso Vittorio Emanuele II. Lo ha fatto sapere il sindaco Carlo Masci che si è recato sul posto per verificare l'avanzamento del cantiere nel tratto fra corso Umberto I e via Emilia.

"I lavori proseguono nella maniera migliore: in due settimane come promesso la ditta riconsegnerà il primo tratto, in tempi brevissimi come pattuito con i commercianti creando meno disagio possibile. Il corso ha cambiato faccia: c'erano dei crateri ed era davvero impresentabile, i cittadini lo chiedevano e come potete vedere abbiamo trovato le risorse ed eseguito questi lavori che come si vede renderanno bello il nostro corso. In queste settimane non ci sono stati grandi problemi per gli utenti. Dopo il 21 agosto riprenderemo con il secondo tratto da via Emilia e via Genova. Saranno aperti gli attraversamenti pedonali e consentiremo di passeggiare su uno spazio più ampio. Anche i commercianti hanno detto che i lavori sono stati fatti nel migliore dei modi, e noi abbiamo aperto tanti cantieri nella città per renderla migliore".

La nuova colorazione rossa della pavimentazione della carreggiata non è passata inosservata al popolo dei social che si è scatenato con commenti più o meno ironici o critici sul nuovo aspetto che avrà corso Vittorio Emanuele II. Qualcuno ha apprezzato la nuova colorazione mentre alcuni hanno fatto presente che quel tipo di rosso, con il passaggio delle automobili, le polveri e lo smog, col tempo rischia di diventare nero: "È lo stesso rosso dei marciapiedi del lungomare nord, forse gli era avanzata la vernice" "Non si può guardare, è orrenda" "Sembra un campo da tennis".