In arrivo 850 mila euro per i lavori al convitto dell'istituto Cuppari di Alanno

I consiglieri regionali della Lega D'Incecco e De Renzis hanno annunciato lo stanziamento di un fondo pari a 850 mila euro per l'istituto Cuppari di Alanno.

In particolare, le risorse saranno utilizzate per i lavori del convitto annesso all'istituto agrario, come deciso dopo l'ultima riunione della giunta Marsilio che ha deliberato lo stanziamento dei fondi:

"Un intervento economico fondamentale per terminare i lavori in corso d'opera all' Istituto di Alanno, un impegno assunto dalla Lega di Pescara e portato a compimento "

Da tempo si attendeva l'avvio dei lavori di ristrutturazione del convitto dell'istituto superiore del Pescarese.