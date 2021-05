Assegnati 850mila euro all'istituto Cuppari di Alanno, Sospiri: "Vogliamo scuole sicure"

Il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri ha commentato con soddisfazione l’assegnazione, approvata dalla giunta regionale, di 850mila euro per la messa in sicurezza del Convitto annesso all’istituto Cuppari di Alanno, in funzione delle nuove esigenze emergenziali conseguenti alla pandemia da Covid-19.

“Ringrazio il presidente Marsilio - scrive Sospiri in una nota - Questa è l’ultima iniziativa, solo in ordine temporale, finalizzata a garantire la piena fruibilità e funzionalità del nostro patrimonio scolastico in termini strutturali. Nel merito ringrazio anche i consiglieri comunali di Alanno Colangelo e Speranza che hanno puntualmente rappresentato l’esigenza strategica per il Comune del Pescarese”.

Il presidente del consiglio regionale ha poi concluso con queste parole: “Scuole solide, sicure ed efficienti: sono quelle che la Regione Abruzzo intende garantire su tutto il nostro territorio”.