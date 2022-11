Cinque milioni di euro per riqualificare le case popolari di Città Sant'Angelo: al via i primi interventi

Al via un piano di riqualificazione degli alloggi e delle palazzine popolari a Città Sant'Angelo. Lo ha annunciato l'amministrazione comunale dopo l'accordo raggiunto con l'Ater, proprietaria degli alloggi, che vede per il 2023, a partire da giugno, un vasto programma di interventi mentre già da ieri 21 novembre sono iniziati altri interventi. Le risorse economiche intercettate provengono da fondi Pnrr e dai fondi Aree sisma. La somma complessiva supera i 5 milioni di euro.

Si interverrà sull'efficientamento energetico, l'abbattimento delle barriere architettoniche, il consolidamento sismico e la rimozione dell'amianto presente sulle coperture dei fabbricati in via Iannucci, via Iovine e via Alzano. In quest’ultima sono già stati portati a compimento i lavori di manutenzione straordinaria, coperti da una cifra di 110 mila euro.

Sono partiti ieri invece i lavori in via Cilli e in via Barcaroli, per cui sono stati investiti 264 mila euro provenienti dai Fondi Aree Sisma. Ater è inoltre in attesa di ricevere, tramite graduatoria, un ulteriore budget di 2 milioni e 200 mila euro per ristrutturare Via Luigi Illuminati. Il sindaco Matteo Perazzetti:

"Città Sant’Angelo continua ad essere protagonista all’interno del panorama regionale grazie a grandi investimenti anche su quella che è l’edilizia sociale. Investire 5 milioni di euro nel 2023 significa continuare la ristrutturazione e la riqualificazione di questi spazi che da molti anni erano stati abbandonati e non venivano eseguiti i lavori di miglioramento in nessuna palazzina. Questa è l’amministrazione di Città Sant’Angelo che continua ad essere protagonista all’interno del panorama anche nazionale."