Al via i lavori per il nuovo asfalto e la pubblica illuminazione in contrada Caparrone a Collecorvino

Al via i lavori di manutenzione stradale in zona Caparrone a Collecorvino. Lo ha fatto sapere il sindaco di Collecorvino e presidente della provincia Zaffiri, aggiungendo che gli interventi riguarderanno via Aterno, via Fino e via Tirino. Oltre agli interventi sul manto stradal,e verrà ampliata la pubblica illuminazione e verranno puliti i fossati per la raccolta delle acque bianche.

Zaffiri si è recato sul posto, sottolineando come Caparrone attende questi lavori ormai da 20 anni, e l'obiettivo è quello di migliorare la sicurezza stradale:

Le opere prevedono la scarifica dell’asfalto e il rifacimento del tappetino, con il rinforzo della sede stradale nei punti di maggiore dissesto idrogeologico, dovuto alle condizioni meteorologiche e soprattutto all’usura. Ma una strada è sicura e transitabile non solo quando è priva di buche, avvallamenti e disconnessioni, ma anche quando è ben illuminata, e per questa ragione abbiamo deciso di accostare il rifacimento del manto d’asfalto con l’estensione e il potenziamento della rete della pubblica illuminazione.

I fondi utilizzati sono comunali, e il sindaco puntualizza che si tratta del primo lavoro dopo quello avviato in contrada Santa Lucia dove è stato rifatto l'asfalto e riqualificato il piazzale dell'ex stazione, collocandosi in un programma di interventi più ampio che andrà avanti anche nel 2021: