Quattro milioni di euro di lavori in otto cantieri per la riqualificazione di Città Sant'Angelo

Continuano gli investimenti dell'amministrazione comunale Perazzetti a Città Sant'Angelo, per risolvere le problematiche relative al dissesto idrogeologico. Il sindaco, infatti, fa sapere che sono attualmente attivi otto cantieri contemporaneamente per un investimento di 4,082 milioni di euro. L'obiettivo, è quello di mettere in sicurezza tutto il territorio comunale sia nella parte alta del borgo che nella zona commerciale, con una continua manutenzione finalizzata alla valorizzazione del patrimonio ambientale, storico e culturale. Per il solo 2022 gli interventi dunque superano i quattro milioni, con cantieri attualmente attivi per risolvere le seguenti problematiche: dissesto di via Maddalena e via Fonte del Lupo, riqualificazione di via Salara; regimentazione delle acque bianche; dissesti sul muro del giardino comunale nel suo versante occidentale; dissesto di strada delle Terme; realizzazione del marciapiede nella contrada Madonna della Pace; ristrutturazione del plesso giallo nella contrada Marina di Città Sant’Angelo; ristrutturazione della scuola d'infanzia a Fonte Umano.

Il primo cittadino: "Si tratta di investimenti importanti ottenuti con insistenza dall'amministrazione, la quale lavora in modo celere per il miglioramento del territorio, un impegno che si profonde in grandi risultati. L'obiettivo per il presente e soprattutto per il futuro, è quello di dar vita ad una rigenerazione urbana che andrà a riguardare tutte le zone necessitanti. Premiamo sulla velocità degli interventi in quanto non vogliamo fermarci qui ma continuare ad investire ulteriormente per il 2023, sono imprevisti difatti altri numerosi cantieri."