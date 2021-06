Avanzano i lavori del cantiere per il raddoppio di via del Circuito [FOTO]

Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Luigi Albore Mascia. Si tratta dei lavori per la realizzazione del collegamento via Valle Roveto-via Pian delle Mele

Proseguono i lavori da poco iniziati per la realizzazione del collegamento stradale fra via Valle Roveto e via pian delle Mele, che porterà ad un sostanziale raddoppio di via del Circuito nel tratto che arriva quasi al confine con Villa Raspa di Spoltore.

Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Luigi Albore Mascia, evidenziando come il cantiere permetterà di migliorare sensibilmente la viabilità in quel tratto che spesso è soggetto, nelle ore di punta, a problemi di scorrimento in una zona critica come quella dell'ospedale.

"Si tratta di un progetto sul quale investiamo molto e che ha richiesto un supplemento di attenzione a causa dei rilievi della Sovrintendenza ai Beni ambientali, che ha voluto garanzie sul rispetto dell'area fluviale lungo la quale lavorerà il cantiere. Abbiamo avuto una lunga interlocuzione nel corso degli ultimi mesi e, con una serie di aggiustamenti, siamo finalmente arrivati all'inizio dei lavori".

I lavori comprendono la sistemazione di una rotatoria all'incrocio fra via del Circuito e via Pian delle Mele e la realizzazione di una "bretella" di collegamento sul lungofiume che sarà disposta su un percorso già esistente fino al Sera River.

Al centro della rotatoria ci sarà del verde mentre il pino all'incrocio fra via del Circuito e via pian delle Mele, come concordato con la sovrintendenza, sarà preservato. Il costo dell'appalto è di cinquecentomila euro e la durata prevedibile dei lavori è di 150 giorni.