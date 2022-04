Sopralluogo del Comune nel campo San Marco: "A breve partiranno i lavori anche a Zanni"

Il sindaco di Pescara, Carlo Masci, stamane si è recato a fare un sopralluogo nel quartiere San Donato per controllare i lavori di rifacimento totale del terreno in erba sintetica del campo San Marco, dove verranno attrezzate anche due aree per gli allenamenti dei più piccoli, recuperando parte del manto che il Comune sta sostituendo durante queste settimane. "Noi l'economia circolare la applichiamo anche nelle opere pubbliche", ha scritto Masci sui social.

A breve gli interventi avranno inizio altresì nel campo di Zanni, come conferma lo stesso primo cittadino: "Tra qualche giorno i lavori partiranno anche a Zanni. Per settembre avremo due campi di calcio che saranno come due campi da biliardo", conclude Masci, che oggi era accompagnato dall'assessore allo sport Patrizia Martelli e dal consigliere Claudio Croce, presidente della commissione Statuto.

Il San Marco, dunque, si prepara ad avere un manto in erba sintetica nuovo di zecca. I lavori per il restyling del campo di gioco sono stati avviati lo scorso 20 aprile, con il cantiere che, secondo le previsioni, dovrebbe essere riconsegnato il prossimo 19 maggio, in base anche a quanto comunicato alle società dal responsabile del Comune di Pescara, il dottor Scorrano.