Al via i lavori di manutenzione nel campetto di Marina di Città Sant'Angelo

Il sindaco angolano Matteo Perazzetti ha annunciato l'avvio dei lavori di manutenzione e riqualificazione del campo sportivo di Marina di Città Sant'Angelo, nell'ambito degli interventi sul territorio comunale riguardante gli impianti sportivi pubblici. ll primo cittadino, assieme al consigliere comunale, ha spiegato che si tratta di uno dei cantieri assieme agli interventi previsti anche nelle strutture di via Dei Ciclamini, via Antinori, via Ritucci e Madonna della Pace (gradinata):

"Ci stiamo muovendo, di volta in volta, per dare decoro e riammodernare questi punti di aggregazione, consegnando alla città aree nuove e sicure."