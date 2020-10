Partono i lavori di rifacimento dell'asfalto nei comuni del Pescarese dove transiterà il Giro d'Italia [FOTO]

Sono partiti i lavori straordinari di rifacimneto dell'asfalto nei quattro comuni del Pescarese interessati dal passaggio del Giro D'Italia fra l'11 e il 13 ottobre prossimo. Lo ha fatto sapere il presidente della provincia Zaffiri, ricordando che la carovana rosa transiterà a Caramanico Terme, Spoltore, Cappelle sul Tavo e Montesilvano.

Due tappe distinte interesseranno la nostra provincia, ed il presidente ha sottolineato come la Regione sia scesa in campo assieme all'ente da lui guidato per una task force con risorse, uomini e mezzi per chiudere gli interventi prima del previsto.

Sotto il profilo del marketing territoriale è infatti indiscutibile la rilevanza delle cartoline offerte nel pre-gara che raccontano la storia, le tradizioni e le caratteristiche dei piccoli borghi toccati da ogni tappa, immagini che, considerando l’entità del pubblico, valgono più di mille spot e altri investimenti. Questo spiega le ragioni della nostra mobilitazione istituzionale non appena abbiamo saputo che il Giro d’Italia sarebbe stato recuperato in autunno e che avrebbe toccato anche le nostre aree interne con ben due tappe.

I cantieri sono già partiti e stanno interessando Caramanico, Santa Teresa di Spoltore, Cappelle sul Tavo e via Vestina per Montesilvano dove è in corso la scarnificazione dell'asfalto e il rifacimento completo del manto stradale, per una spesa di 3 milioni di euro stanziati dalla Regione per tutto ilt erritorio regionale.