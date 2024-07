Ripartono dopo un lungo stop i lavori sugli archi illuminati di Silvi paese

L'amministrazione comunale di Silvi ha fatto sapere che da alcuni giorni sono ripresi i lavori sugli archi di Silvi paese. Si tratta di interventi extra progetto emersi nel corso dell’esecuzione dei lavori per i quali si è reso necessario di provvedere al ripristino di una parte della palizzata e dell’illuminazione delle arcate. La realizzazione delle opere per un importo complessivo di circa € 20.000 è stata affidata direttamente alla ditta appaltatrice dei lavori, poiché riguarda un appalto di lavori d’importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti.

L'assessore Luciana Di Marco:

“Finalmente l’ufficio lavori pubblici ha trovato il modo per sbloccare l’empasse che stava ritardando oltre ogni ragionevole previsione la conclusione dei lavori sugli archi di Silvi paese. Come amministrazione, abbiamo provveduto a finanziare, con la sollecitudine che il caso richiedeva, le opere impreviste non appena la funzionaria ing. Alessandra Ferrante ha regolarizzato l’iter tecnico amministrativo del procedimento. I lavori sono in fase di ultimazione. Salvo complicazioni, prima della fine di luglio tutto sarà ultimato e le suggestive arcate di Silvi Paese torneranno ad illuminarsi”.