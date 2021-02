Al via i lavori antidissesto dell'ex cava Cetrullo in via di Sotto

Al via i lavori antidissesto e messa in sicurezza del versante collinare dell'ex cava Cetrullo in via di Sotto. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Albore Mascia, aggiungendo che si tratta di un intervento importante e molto atteso dai cittadini della zona, non solo per la presenza del dissesto in sè, ma anche per il fatto che a valle della cava vi sono edifici commerciali e di edilizia residenziale.

Le opere sono finanziate con fondi regionali pari a 405 mila euro, e comprese nel piano triennale dei lavori pubblici ha spiegato l'assessore:

"Si tratta di un intervento particolarmente atteso dai cittadini e anche per questa ragione lo seguiremo con maggiore impegno. Ci consente di eliminare un importante fattore di rischio per una delle zone di sviluppo più importanti della città, anche in considerazione delle emergenze che, periodicamente, creano allarme se non addirittura gravi problemi. Monitoreremo con particolare attenzione l'andamento dei lavori"

Il cantiere partirà con una fase di pulizia dell'area prima dell'intervento strutturale, ed avrà una durata di 180 giorni.