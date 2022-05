Al via i lavori di sistemazione delle aiuole lungo la riviera nord, Santilli: "Rispettiamole evitando di lasciare bici parcheggiate"

Iniziati i lavori di sistemazione di tutte le aiuole della riviera nord di Pescara. Lo ha fatto sapere il vicesindaco di Pescara ed assessore al verde pubblico Gianni Santilli, spiegando che gli interventi in corso in questi giorni riguarderanno le aiuole dalla nave di Cascella fino al confine di Montesilvano, comprese quelle in piazza Primo Maggio. Santilli poi ha lanciato un appello a tutti i cittadini e soprattutto agli utenti in bicicletta, affinchè si possa evitare di parcheggiare le biciclette proprio sopra le aiuole:

"Teniamo Pescara bella e ordinata"

I lavori rientrano nell'ambito del piano di manutenzione, riqualificazione e potenziamento del verde avviato dall'amministrazione Masci già da qualche settimana che punta a migliorare l'estetica delle strade e piazze cittadine, fornendo un numero sempre maggiore di aiuole, alberi, fiori e siepi.