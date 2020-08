Lavaggio straordinario della riviera nord per il fine settimana di Ferragosto

Il personale di Ambiente Spa ha effettuato questa mattina il lavaggio straordinario della riviera nord, con l'igienizzazione e sanificazione della pavimentazione piastrellata, per eliminare l'odore di pesce marcio causato dai balneatori che non si sono ancora adeguati alle nuove norme per la raccolta dei rifiuti.

Lo ha fatto sapere l'assessore Del Trecco alla vigilia del fine settimana di Ferragosto, dove in città e sulle spiagge è atteso il tutto esaurito e dove il personale di Ambiente lavorerà senza sosta per garantire ai turisti ed ai cittadini un lungomare pulito con le acque della città pienamente balneabili, ed un occhio sempre attento al rispetto delle norme per evitare il contagio da Coronavirus. Proprio la mole di rifiuti di questi giorni, ha spiegato l'assessore, ha già fatto intendere che la città è piena di turisti e dunque sarà fondamentale dare un'immagine di Pescara adeguata.

A causa di alcuni balneatori che continuano a lasciare i bidoni dei rifiuti fuori dalla concessione, i cattivi odori hanno continuato ad interessare il lungomare nord oltre alle tracce dei sacchi di rifiuti trascinati:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.