Riparte il lavaggio dei cassonetti lungo le strade della città: il calendario

Riparte il servizio straordinario di Ambiente Spa per la pulizia dei cassonetti dei rifiuti lungo le strade e piazze della città. Lo ha fatto sapere l'assessore comunale Del Trecco, ricordando che il cronoprogramma è ripreso il primo febbraio da Porta Nuova e sono già stati sanificati decine di bidoni, panchine delle piazza antistanti luoghi di culto, scuole e strutture culturali fra piazza della Marina, Borgo marina sud.

I lavori, fa sapere l'assessore, continueranno fino al 29 aprile con un programma serrato che porterà gli operati di Ambiente Spa in tutti i quartieri e rioni della città, come San Donato, Villa del Fuoco, centro, Borgo Marino nord, Zanni e i Colli.

“L’iniziativa è frutto del continuo confronto tra Comune e Ambiente Spa, per concordare tutte le attività da intraprendere per assicurare ogni giorno una città pulita, igienizzata, in ordine e pienamente fruibile. Operazioni oggi ancor più importanti in quanto utili nel contribuire a contenere l’emergenza pandemica del Covid-19, che impone la sanificazione di superfici di uso comune proprio come misura di contenimento del contagio. E mentre intere squadre sono impegnate nelle attività ordinarie, ovvero il servizio di raccolta del pattume su tutta la città con il programma specifico per le zone coperte dal porta a porta, il ritiro dei rifiuti dedicato per gli utenti in isolamento domiciliare causa Covid, il servizio della ricicleria con le nuove regole anti-coronavirus, il pattugliamento del territorio da parte delle guardie ambientali e anche di investigatori privati per scovare chi abbandona illegalmente divani, lavatrici e mobili nelle nostre

strade

L'assessore chiede collaborazione ai cittadini, rispettando gli orari di conferimento per non incorrere in sanzioni dai 500 euro in su, e per evitare che un cassonetto venga riempito al mattino dopo che è stato appena svuotato. Dal primo febbraio si è intervenuto in piazza della Marina, via Andrea Doria, il lungofiume molo sud, il lungomare Cristoforo Colombo piazza Le Laudi con la sanificazione delle panchine e dell’area di accesso al Teatro d’Annunzio, il lungomare Papa Giovanni XXIII, piazza Canto Novo, Villaggio Alcyone e l'accesso alla chiesa del Santissimo Crocifisso, via Anelli, l'ingresso delle scuole "Munari" "Di Resta", via De Cecco con la scuola "Stella Maris", via Scarfoglio con la media "Croce" e l'accesso al parco D'Avalos e chiesa Stella Maris, via Luisa D'Annunzio e panchine della riserva dannunziana, l'ingresso dell'Aurum, via D'Avalos, via Pepe, via Mezzanotte e via Conti.