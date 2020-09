A Spoltore sarà possibile discutere la tesi di laurea all'interno del Comune, approvata la proposta della Lega Giovani

È stata approvata a Spoltore la mozione relativa alla possibilità di discutere la tesi di laurea nella sala comunale, permettendo così agli universitari di festeggiare uno dei giorni più importanti della propria vita in tutta sicurezza e con un massimo di 15 tra parenti e amici.

L'idea è stata lanciata dalla Lega Giovani della provincia di Pescara, coordinata da Bryan Perfetto, e proposta sul territorio dai ragazzi di Spoltore.

Andrea Di Lizio e Filippo Guidi, che subito ha trovato l'adesione dei consiglieri comunali Lega Antonella Paris e Pierpaolo Pace che hanno presentato la mozione, approvata all'unanimità nella seduta ordinaria del consiglio comunale di Spoltore di lunedì 14 settembre.

«In questa fase di incertezza totale sulla ripresa dei corsi in presenza e in generale dell'organizzazione didattica, la proposta vuole essere un segnale di vicinanza ai ragazzi, fuori sede e non, che ormai da troppi mesi vivono una situazione difficile, quasi di abbandono, dovuta all'emergenza Covid», si legge in una nota.