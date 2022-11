La Porta (Lega) chiede che le autostrade A24 ed A25 diventino gratuite: "I sindaci siano più coraggiosi nelle proteste"

Rendere le autostrade A24 e A25 completamente gratuite per gli utenti dopo avere riclassificate. A chiederlo la consigliera regionale della Lega Antonietta La Porta, che interviene nuovamente sulle proteste e discussioni per la gestione delle due autostrade, criticando anche l'atteggiamento dei sindaci abruzzesi che da diverso tempo protestano chiedendo interventi sua sul fronte dei rincari che potrebbero scattare nelle prossime settimane, sia per la messa in sicurezza dei viadotti e dell'intero tratto fra l'Abruzzo e il Lazio. I primi cittadini avevano parlato di assenza di risposte e di confronto da parte del Ministero.

La consigliera ha parlato di proteste senza coraggio, fatte di istanze che non vogliono andare alla radice del problema:

"Meraviglia, oggi il tardivo interesse di molta parte politica al problema del servizio autostradale abruzzese, cercando di recuperare il ritardo con proposte di finta mediazione o discriminatorie, come quella di contenere gli aumenti dei pedaggi, o prevederne l'esonero per talune categorie. Con due risoluzioni, presentate nella Commissione territorio e infrastrutture del consiglio regionale, ho espresso pubblicamente e fattivamente la posizione della Lega sul tema autostrade. Il ricatto economico perpetrato ai danni degli abruzzesi negli ultimi trent'anni è ingiustificabile. Per troppo tempo il tema non è stato affrontato in questi termini: di risposta ai disagi ed alle istanze dei cittadini; vuoi per ignavia, se non per interessi meno nobili". "La carenza di infrastrutture al servizio della mobilità, in Abruzzo, è nota ed ultradecennale. Il divario con le altre Regioni nel garantire il diritto alla mobilità di persone e merci è cresciuto con il tempo, in termini assoluti e relativi, sommando l'insufficienza stradale a quella ferroviaria. Il problema è solo apparentemente economici"

Il ministro Matteo Salvini, nei giorni scorsi, aveva risposto alle richieste arrivate dalla lettera dei sindaci, dicendo di essere pronto ad un dialogo per trovare una soluzione, considerando che l'attuale Governo si è appena insediato.