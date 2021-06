La Lega lancia un ultimatum a Regione e Comune: "Le Naiadi vanno riaperte subito, basta rinvii"

Gli esponenti locali della Lega chiedono risposte immediate dalle istituzioni per riaprire l'impianto e salvare il futuro dei lavoratori

Le Naiadi vianno riaperte subito, per tutelare i posti di lavoro diretti e indotti, e rendere un servizio agli utenti di Pescara e dell'intero Abruzzo. Gli esponenti locali della Lega intervengono in merito alla questione della riapertura dell'impianto sportivo, chiedendo soluzioni reali e concrete ed uscendo dallo stallo che ormai si è creato da diversi mesi.

Il presidente del consiglio comunale Antonelli:

"Per riaprire i cancelli della struttura la via maestra è quella che sosteniamo da mesi, ossia l’affidamento della gestione per un biennio al Comune di Pescara, che in questo senso ha già dato la sua piena disponibilità anche per via del mandato che l’assemblea cittadina ha conferito in questa direzione al sindaco Carlo Masci, votando all’unanimità un ordine del giorno lo scorso 15 marzo.

Oggi, di fronte a questo stato di impasse, mi chiedo: come mai la Regione Abruzzo non apre le porte alla volontà di un’intera città di assumersi la responsabilità di far ripartire un complesso di tali potenzialità e che rappresenta, oltretutto, un forte tratto identitario non solo per Pescara e il suo hinterland ma direi per l’intera Regione?"

Il consigliere regionale e capogruppo alla Regione e al Comune D'Incecco torna sulla questione del project financing e dell'assegnazione del progetto:

"Da giorni assisto sui mezzi di informazione a dichiarazioni strumentali che producono solo confusione. Il project financing da 5,3 milioni di euro, la cui fase istruttoria si è conclusa molto velocemente in questi giorni in Regione, è un capitolo a parte di questa storia, che valuteremo al momento e nelle sedi opportune. È chiaro che quando si tratta di assegnare per 20 anni a un privato un complesso così importante, le carte devono essere esaminate con cura prima di cedere la gestione di un grande impianto strategico per Pescara. Ma si tratta di un percorso lungo, mentre l’emergenza è ricominciare adesso l’attività."

Il segretario regionale della Lega Luigi D'Eramo chiede l'affidamento al Comune di Pescara come soluzione ottimale e rapida:

"La Lega ha già fatto intendere che asseconderà e voterà qualsiasi soluzione che stia dalla parte degli utenti e delle società sportive che frequentano Le Naiadi. Quindi dei lavoratori che vivono da troppo tempo una condizione di precarietà. È altrettanto chiaro che chiediamo massima trasparenza, perché questa è la linea politica della Lega, cioè quella di stare dalla parte dei cittadini e delle loro giuste aspettative."

Due i canali su cui si dovrà agire infatti: l'affidamento immediato per la riapertura e la procedura per assegnare il complesso tramite procedura di project financing, come si diceva. Due anni fa, come si ricorderà, fu affidata la gestione, a seguito di una procedura pubblica, all’Ati “Naiadi2020”, esperienza finita purtroppo in modo negativo.

Antonelli ha aggiunto:

"Se il presidente Marsilio o l’assessore Liris ci proporranno infatti l’affidamento temporaneo alla società che si classificò terza, noi non avremo nulla in contrario e saremmo disposti a fare un passo di lato a fronte di opportune garanzie di ripartenza. Ma credo che il tempo delle parole sia finito.

Una cosa è certa: visto che nella giunta regionale del presidente Marsilio vi sono quattro assessori della Lega, è evidente che non voteremo a scatola chiusa provvedimenti che non condividiamo. Bisogna che chi governa oggi la Regione, e lo stesso assessore delegato producano un testo di delibera da portare velocemente al voto dell’esecutivo per l’affidamento temporaneo de Le Naiadi e per poter quindi riaprire le piscine nel tempo tecnico minimo necessario. Lo avrebbero già potuto fare due o tre mesi fa. Il resto sono solo annunci inutili"

Il 24 giugno infine si terrà un consiglio comunale straordinario nel parcheggio delle piscine, aperto al presidente della Regione e all'assessore regionale allo sport.