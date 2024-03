La denuncia della presidente Tiboni sulle mancate iniziative sui 114 anni dalla nascita di Flaiano fa esplodere le polemica [VIDEO]

Sui mancati festeggiamenti, questa l'accusa della presidente dei Premi internazionali Flaiano Carla Tiboni, per i 114 anni dalla nascita di Ennio Flaiano esplode la polemica con un botta e risposta che passa dalle voci della presidente della commissione Cultura Manuela Peschi e del sindaco Carlo Masci che dal balcone della casa che ha dato i natali all'eclettico personaggio pescarese che in vita è stato giornalista, sceneggiar otre, scrittore, umorista e critico cinematografico solo per citare alcuni degli aspetti della sua vita lavorativa in cui ha saputo eccellere, per tornare proprio alla presidente Tiboni che la scelta di un balcone da cui parlare la definisce “sempre un po' rischiosa”.

Aveva esordito con sarcasmo la Tiboni utilizzando proprio uno degli aforismi di Flaiano per stigmatizzare il fatto che il Comune non ha organizzato nessun evento in occasione di questo compleanno e cioè che “Il peggio che può capitare ad un genio è di essere compreso”.

La risposta del sindaco dal balcone della casa natale di Ennio Flaiano

Parole cui a rispondere sono stati per via indiretta il sindaco e per via diretta Peschi. Il primo, affacciato al balcone della casa natale di Flaiano su corso Manthoné si è rivolto direttamente allo sceneggiatore, giornalista e scrittore. “Caro Ennio – ha esordito – oggi è il 5 marzo. Tu sei nato 114 anni fa in questa casa che abbiamo acquisito al patrimonio della comunità pescarese perché tu sei un bene collettivo e quindi era giusto che anche la casa che ti ha visto nascere diventasse il nostro patrimonio comune. Ma abbiamo aggiunto altri due regali a questo: il primo è l'efficientamento energetico e la riqualificazione impiantistica dell'auditorium Flaiano che porta il tuo nome a fianco al ponte d'Annunzio e in più stiamo riqualificando piazza Alessandrini che è la porta d'ingresso al Mediamuseum che è dedicato alla tua persona. Un abbraccio forte e tanti tanti cari auguri da tutti i pescaresi”, ha concluso.

Un modo insomma per rivendicare l'attenzione posta su Ennio Flaiano con anche i Premi quest'estate finiti nella bufera per quei lavori fatti a ridosso dell'evento che avevano spinto la Tiboni ad annunciare che non si sarebbero fatti più in città, allarme poi rientrato.

La risposta della presidente della commissione Cultura Peschi: "Tiboni non perde occasione per sollevare polemiche"

Che i rapporti non siano mai stati idilliaci non è un segreto, e così nella discussione sull'anniversario della nascita di Flaiano, è intervenuta anche la presidente della commissione comunale Cultura. “Carla Tiboni – esordisce Peschi nella sua risposta - non perde occasione per sollevare polemiche contro il Comune e lo fa, purtroppo, anche in occasione dell'anniversario della nascita di Ennio Flaiano. Credo che mai come negli ultimi anni l'amministrazione comunale sia stata così attenta a tutto ciò che riguarda Flaiano, a partire dai Premi a lui intitolati, che hanno ricevuto più contributi rispetto al passato, trattandosi di una manifestazione di assoluto prestigio la cui immagine non dovrebbe mai essere velata da polemiche dal retrogusto politico”.

“Oltre ad aver acquisito una porzione di casa Flaiano, al centro storico, abbiamo riqualificato l'auditorium che porta il suo nome, sul lungomare sud, e attualmente sono in corso gli interventi in piazza Alessandrini che comprendono anche un massiccio lavoro sul Mediamuseum, la cui staticità era compromessa. Il prossimo passaggio – annuncia - sarà l'apertura al pubblico di casa Flaiano, un piccolo e preziosissimo gioiello per la storia della nostra città che prima di noi mai nessuno aveva tentato di acquisire: la sua apertura al pubblico, per promuovere una serie di iniziative culturali, sarà concordata proprio con la Presidente dei Premi Flaiano, nell'ambito di una programmazione che coinvolgerà anche il Mediamuseum, nel momento in cui potrà riaprire i battenti in una piazza rinnovata, pulita ed ospitale”.

“Qualsiasi manifestazione, qualsiasi evento, qualsiasi omaggio ai grandi della nostra città può essere concordato e deciso insieme, e il Comune è sempre aperto ad ascoltare, accogliere e collaborare alle proposte della città, delle sue realtà culturali e dell'associazionismo, e quindi anche della Fondazione Edoardo Tiboni. Le polemiche politiche lasciamole a chi è in campagna elettorale, pensiamo alla cultura”. Risposta che conclude invitando anche a guardare gli spazi di casa Flaiano in occasione di un sopralluogo fatto dall'assessore alla cultura Maria Rita Carota e il sindaco”.

La nota e il video di replica di Tiboni: "Balcone luogo un po' rischioso per parlare. Resta che non è stato organizzato nulla"

Prima con una nota e poi con un contro-video la risposta della Tiboni non si è ovviamente fatta attendere. “Il Comune si affretta con l'avvocato Peschi a tentare di censurare Carla Tiboni, e a tirarla in ballo nella campagna elettorale, come sembra farsi strumentalmente da un pò di tempo a questa parte”, esordisce la nota della presidente dei Premi Internazionali. “Quella è cosa dei politici, che però molto poco hanno fatto per il Flaiano”.

“L'avvocato Peschi dovrebbe ripercorrere con più attenzione quanto accaduto in questi anni, in cui i Premi Internazionali Flaiano e il Mediamuseum hanno subito situazioni a dir poco imbarazzanti, che sono sempre state superate brillantemente a discapito di chi ha cercato di limitare la libertà della cultura”; aggiunge invitandola “a rileggere la documentazione comunale e verificherà che piazza Alessandrini, lasciata in completo abbandono per tre anni, era il ritrovo di tossicodipendenti e di alcolizzati e che il Mediamuseum ha subito tre tentativi di furto. I lavori sono iniziati con molto ritardo, senza mai condividere il progetto con la Fondazione Tiboni”.

“Quanto al resto confonde la polemica con la libertà di espressione, garantita dalla nostra Costituzione, che come avvocato dovrebbe conoscere. Ricordiamo anche che nel periodo della pandemia 2020-2021 il Comune ha completamente azzerato i contributi alla Fondazione Tiboni, non si sa per quale motivo, o forse si”, ribatte ancora Tiboni ricordando proprio l'episodio estivo sui lavori al teatro d'Annunzio. “I Premi Flaiano non hanno padroni. Lo sappia lei e chi ha scritto questo comunicato stampa – conclude la nota -. Le faccio i migliori auguri per la Sua campagna elettorale, perché io non sono candidata. Sono dedita alla produzione culturale”.

Quindi il video in cui la presidente parla in prima persona che ricordando di aver denunciato il fatto che per il 5 marzo l'amministrazione non ha promosso iniziative rimarca come, subito dopo aver sollevato la questione “poco fa è stato inviato un video in cui dal balcone, luogo che considero sempre un po' rischioso per parlare, venivano elencate tutte le cose che erano state fatte per Ennio Flaiano”, afferma rispondendo quindi a tutte le questioni sollevate da sindaco e presidente di commissione.

“Credo sia necessario ripristinare un po' di ordine se non altro per amore della verità che tanto era e amava Ennio Flaiano – riprende quindi Tiboni -Non ci sono state alcune attività nei confronti della porziuncola di casa che è stata acquistata e apparteneva a Ennio Flaiano e non c'è un progetto ad oggi”. Per quanto riguarda il “Mediamuseum ricordiamo che i lavori di ristrutturazione e riqualificazione riguardano solo l'esterno, mentre per l'interno dove è contenuto un patrimonio dell'opera e degli oggetti di Flaiano non c'è ancora nulla e non c'è alcun progetto da parte del Comune. Cosa Resta. Resta – conclude la presidente dei Premi Internazionali - che oggi 5 marzo anniversario della nascita di Ennio Flaiano il Comune non ha organizzato alcunché per ricordare il suo illustre cittadino”.