La denuncia dei consiglieri Frattarelli e Sclocco: "Al parco Mimmo Morelli abbattono alberi"

Cantiere fermo da mesi e alberi di circa

quattro metri buttati giù. A denunciare quanto avviene nel parco Mimmo Morelli, di fronte alla piscina Le Naiadi, sono il capogruppo comunale Mirko Frattarelli (Sclocco sindaco) e la consigliera comunale Marinella Scolocco. E per alberi che vengono tagliati, incalzano, ci sono piantine che appaiono e scompaiono. Di tutto questo, ora, chiedono contezza all'amministrazione. Per Frattarelli si tratta di una situazione che ha dell'incredibile. “Esattamente il 10 marzo i cittadini e frequentatori del parco hanno visto gli operai del comune sistemare circa una trentina di piantine all'interno del parco - spiega. Il giorno dopo, 11 marzo, gli stessi operai hanno fatto sparire le piante, piantate il giorno prima. Ieri mattina invece gli operai sono tornati per risistemare di nuovo le piante. Non contenti si è proceduto a tagliare diversi alberi alti circa quattro metri storici di quel parco, non si comprende per quale motivo. Perché distruggere e deturpare il verde pubblico? - chiedono Frattarelli e Sclocco - Quali sono le motivazioni di tale scelta? Pescara ha bisogno di più alberi. Inoltre il cantiere aperto mesi fa che avrebbe dovuto ospitare spogliatoi, bagni, docce e un chiosco bar proprio di fianco il campetto da calcetto è bloccato da diverse settimane, tra erba incolta, sporcizia e degrado. Per quale motivo? Perché i lavori non ripartono? Nel mese di luglio scorso lo stesso sindaco attraverso un comunicato stampa aveva garantito ai cittadini che i lavori sarebbero terminati entro Natale. Ci troviamo a fine marzo e il cantiere è fermo. I lavori di riqualificazione sono costati circa un milione e 200 mila euro con fondi provenienti dal bando delle periferie”.

“È evidente che siamo di fronte ad una schizofrenia dell'amministrazione comunale – chiosano i due esponenti della lista Sclocco Sindaco -. Manca una visione di sistema del verde cittadino e una progettualità che garantisca un costante decoro del verde pubblico e una fruizione ampia delle aree verdi da parte dei cittadini. Il parco Mimmo Morelli nel tempo è diventato una delle aree verdi più frequentate della città. Sia per la sua vicinanza alla strada parco, sia per l'ampio parcheggio Caldora presente, comodo per le famiglie che portano i bimbi al parco o al centro sportivo Le Naiadi. È arrivato il momento che si ripristini il giusto decoro. I cittadini aspettano”