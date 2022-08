L'attacco del centrosinistra sull'ecospiaggia della riviera nord: "Ancora carenze e disagi per gli utenti disabili"

Un'interrogazione comunale per discutere dei disservizi e problemi che si registrerebbero ancora nell'ecospiaggia lungo la riviera nord. A presentarla il Partito Democratico con il capogruppo Piero Giampietro e a firma dei consiglieri Stefania Catalano, Francesco Pagnanelli, Marco Presutti, Giovanni Di Iacovo, Marinella Sclocco e Mirko Frattarelli dopo la denuncia dell'associazione "Carrozzine Determinate" e le numerose segnalazioni di utenti arrivate anche sui sociali, per le difficoltà d'accesso registrate per i turisti e cittadini disabili:

“Vogliamo conoscere la situazione perché la ecospiaggia è costata decine di migliaia di euro ai cittadini pescaresi ed è stata presentata come una spiaggia ‘for all’, ovvero concepita per essere fruita da tutti. Lo scorso anno, dopo le nostre denunce, la giunta Masci aveva ammesso che la Ecospiaggia era stata inaugurata prima di essere completata, ma nell’estate 2022 si sono moltiplicate le denunce pubbliche su inefficienze e difficoltà di accesso e fruizione da parte degli utenti disabili, corredate dalla presa di posizione di una associazione indipendente come Carrozzine Determinate. È giusto a questo punto capire il costo finale sostenuto dai cittadini pescaresi, quali servizi sono stati completati e quali no, i motivi che impediscono la fruizione della spiaggia da parte di diversi cittadini disabili. Non si possono spendere soldi pubblici per realizzare una spiaggia per disabili e poi assistere inermi alle denunce dei disabili stessi sulla impossibilità di fruire della spiaggia”. Ricordiamo che l'ecospiaggia lungo la riviera nord è stata inaugurata lo scorso anno e fin da subito c'erano state le proteste e lamentele da parte del presidente dell'associazione "Carrozzine Determinate" che segnalava problemi per gli utenti in carrozzina.