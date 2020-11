L'assessore Verì rassicura: "Nessun contagio fra i detenuti delle carceri abruzzesi"

Nessun caso di Covid fra i detenuti delle carceri abruzzesi. Lo ha fatto sapere l'assessore regionale Verì, evidenziando come le misure messe in atto su disposizione del referente regionale per le emergenza Albani, si sono dimostrate efficaci per contenere e limitare la diffusione del Coronavirus negli istituti penitenziari.

Già dal mese di febbraio erano state imposte prescrizioni molto rigide per i nuovi ingressi in istituto e per i detenuti che venivano trasferiti in Abruzzo da altre regioni.

"Già in quella prima fase era previsto un periodo di quarantena di 14 giorni e un successivo tampone negativo per poter essere ammessi nella comunità carceraria. Misure mantenute anche oggi, nonostante la possibilità, introdotta dalla normativa nazionale, di ridurre la quarantena a 10 giorni".

Misure di prevenzione, prosegue la Verì, sono state applicate anche agli agenti di polizia penitenziaria sottoposti a tampone ogni 30 giorni come da accordi fra Regione, Asl e provveditorato dell'amministrazione penitenziaria: