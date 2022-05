L'assessore regionale Verì: "Il tavolo di monitoraggio certifica l'equilibrio dei conti della sanità abruzzese"

«Il tavolo di monitoraggio certifica equilibrio dei conti, nessun disavanzo e bilancio 2021 in pareggio».

A dirlo è l'assessore regionale alla Sanità, Nicoletta Verì, riguardo alla situazione del sistema sanitario regionale: «Il tavolo di monitoraggio ministeriale ha certificato l’equilibrio economico-finanziario del sistema sanitario regionale, che chiude il 2021 in pareggio».

Poi la Verì precisa: «Nessun disavanzo di 107 milioni e nessun commissariamento della sanita regionale come negli ultimi giorni le opposizioni avevano paventato, tra l’altro utilizzando consapevolmente e strumentalmente i dati in proiezione che si basavano su valori al 30 giugno 2021 e che comprendevano già i costi sostenuti per affrontare l’emergenza Covid».

Nei prossimi giorni l’assessore e il presidente della Regione Marco Marsilio illustreranno nel dettaglio ulteriori aspetti emersi nel corso della riunione del tavolo di monitoraggio. «Nonostante le difficoltà legate alla gestione della pandemia», conclude Verì, «siamo riusciti a ripianare con tempestività i maggiori costi sostenuti per il Covid, non ricorrendo neppure alla possibilità di posticipare a settembre (come richiesto da altre Regioni) la chiusura del bilancio 2021 e quindi l’esame del Tavolo di monitoraggio. È un risultato che significa tanto, che riconosce il grande lavoro del personale del Dipartimento regionale Sanità portato avanti, in silenzio, in collaborazione con le Asl».