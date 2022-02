Ivrea batte Pescara per l'assegnazione della Capitale del libro, Masci: "Appuntamento solo rinviato"

Il sindaco Masci commenta l'esito della proclamazione della Capitale del libro, con l'assegnazione del riconoscimento ad Ivrea. Pescara, lo ricordiamo, era fra le otto finaliste su scala nazionale. Il primo cittadino ha dichiarato che l'appuntamento, per la nostra città, è solo rimandato perchè comunque su scala nazionale è stata dimostrata la validità del progetto e le potenzialità di Pescara per la cultura e i grandi eventi.

Marino Sinibaldi, presidente di giuria, in apertura di collegamento ha sottolineato quanto le città candidate si siano impegnate nell’elaborare progetti ricchi, moderni e con contenuti innovativi, tant’è che gli incontri frontali si sono tutti protratti ben oltre i tempi che erano stati originariamente destinati all’illustrazione delle proposte. Il messaggio telefonico inviato in diretta al ministro Dario Franceschini ha dato il crisma dell’ufficialità della scelta a Ivrea. Masci ha poi annunciato che la candidatura verrà riproposta nel prossimo futuro:

"Siamo convinti del nostro lavoro in ambito culturale. Ancora una volta il mio plauso va allo staff comunale che si è adoperato per raggiungere questo risultato". Tutto lo staff era presente durante la diretta per l'assegnazione del titolo, con l'assessore alla cultura Mariarita Paoni Saccone, la responsabile del progetto Gabriella Pollio, le funzionarie Daniela Luciani e Marcella Di Bartolomeo. Le altre città finaliste erano Aliano, Barletta, Costa di Rovigo, Nola, Pistoia, e Pordenone.