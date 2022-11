Nasce la Consulta giovanile della Lega di Spoltore, i portavoce: "Importante per la democrazia e il territorio"

La Lega di Spoltore avrà la Consulta giovanile. Approvata all'unanimità in consiglio comunale la mozione con cui il consigliere Pierpaolo Pace ne chiedeva l'istituzione.

“La partecipazione attiva dei giovani alle decisioni e all'attività comunale è utilissima per creare un maggior interesse alla cosa pubblica e per rendere la nostra città più smart creando un maggior attaccamento al territorio dalei più giovani”, dichiarano i portavoce della Lega giovane Filippo Giudi e Giada Di Muzio, che chiedono all'amministrazione Trulli una maggiore inclusione dei giovani nelle scelte amministrative

“Ringraziamo moltissimo tutti i consiglieri comunali e gli amministratori per aver caldeggiato la nostra richiesta per promuovere la partecipazione democratica dei giovani, utilissima per formare la classe dirigente e amministrativa di domani – concludono -. Siamo certi che l'attuale governo cittadino darà seguito il prima possibile all'iniziativa”.