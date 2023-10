Il consigliere comunale Colangelo: "Da troppi anni l’Itas di Alanno è in totale abbandono" [FOTO]

Camillo Colangelo, consigliere comunale di Alanno, interviene per accendere un faro sulle condizioni dell'istituto tecnico agrario 'Cuppari': "Da troppi anni ormai l’azienda agraria dell’Itas di Alanno è in totale abbandono", scrive Colangelo. "Faccio un appello al presidente della Provincia affinché se ne occupi ridando dignità a due strutture che sono state parte integrante del nostro istituto ma soprattutto del nostro territorio. In tanti ricordiamo, infatti, la funzione primaria della stalla dell’azienda, con i laboratori annessi. Si tratta di diverse strutture che potrebbero costituire una vera risorsa sia per attività della comunità che per attività produttive".

Anche per la ex “villetta del preside”, destinata in passato, appunto, all’abitazione del preside, "è necessario prendere una decisione definitiva", ammonisce Colangelo. "Con il passare degli anni stanno peggiorando le condizioni di un villino in pieno centro del paese, senza che possa essere utilizzato. Invito il nostro presidente della provincia Ottavio De Martinis, sensibile a queste problematiche, ad una visita ad Alanno per concordare un impegno da prendere a beneficio della nostra comunità, ma anche per valorizzare il patrimonio della provincia".