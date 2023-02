Nasce il tavolo di confronto tra la Provincia e la Consulta degli studenti: insieme per migliorare la scuola ascoltando chi la vive

Accolta dal presidente della Provincia Ottavio De Martinis la richiesta della Consulta provinciale studentesca di Pescara: il tavolo di confronto sarà istituito. Studenti e provincia insieme dunque per migliorare la situazione delle scuole del territorio, attraverso suggerimenti, segnalazioni e proposte di chi vive quotidianamente gli ambienti scolastici.

L'annuncio è arrivato al termine della riunione avuta nella sede della Provincia con il presidente della Consulta Simone Amoruso, la vicepresidente Martina Cirotti, la segretaria Alice Fedele, il coordinatore della commissione Sicurezza, Giorgio Moretti, Daniela Puglisi dell’ufficio scolastico provinciale e il dirigente della Provincia Marco Scorrano.

“Durante l’incontro – spiega De Martinis - i ragazzi hanno espresso il desiderio di portare avanti il progetto Poli Studio, chiedendo dei locali all’interno degli istituti dove poter svolgere delle attività, oltre gli orari curriculari. Anche se non è di competenza della Provincia li ho rassicurati sul fatto che avrei parlato con i dirigenti scolastici, per capire la disponibilità del personale disposto a vigilare il pomeriggio e a chiudere le scuole. Inoltre, è stato un momento interessante di confronto sul tema degli edifici scolastici del territorio, nel corso del quale il presidente Amoruso ha riportato alcune segnalazioni presentate dai rappresentanti delle varie scuole”.

“Nei prossimi giorni, con gli uffici tecnici provinciali – aggiunge -, fornirò delle risposte ad alcune problematiche esposte. Abbiamo comunicato che venerdì appalteremo opere destinate alla riqualificazione e alla costruzione degli edifici scolastici per 30 milioni di euro. Infine, abbiamo firmato il documento per sancire ufficialmente il tavolo di confronto tra la Provincia di Pescara e la Consulta provinciale, che si riunirà periodicamente per trattare i temi inerenti ai ragazzi. Un bel momento di scambio che si ripeterà presto e che sono certo sarà importante per tutti gli studenti della provincia”.