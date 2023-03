Istituito il registro per il diritto alla bigenitorialità dei figli minorenni, l'assessore Martelli: "Frutto di una battaglia di civiltà"

“Il Comune di Pescara istituisce il Registro per il diritto alla bigenitorialità dei ragazzi minorenni figli di genitori separati, divorziati o dei quali sia cessata la convivenza o la relazione affettiva”.

Ad annunciarlo è l'assessore comunale all'anagrafe e lo stato civile Patrizia Martelli che lo definisce “uno strumento frutto di una battaglia di civiltà” e su cui il dialogo è stato costruito insieme alla consigliera del Partito democratico Stefania Catalano che il registro lo ha proposto trovando “assoluta condivisione” da parte della Martelli che con lei ha deciso di portare avanti l'idea “suggellata oggi dal voto favorevole della giunta che di fatto rappresenta il via libera all’operatività degli uffici comunali”.

“L’obiettivo dell’iniziativa – spiega ancora l'assessore - è quello di favorire la realizzazione di un rapporto equilibrato e continuativo dei ragazzi con ciascuno dei genitori permettendo a questi ultimi di ricevere, parimenti, le comunicazioni relative al minore. Pertanto gli uffici comunali e le pubbliche amministrazioni potranno inviare le comunicazioni che riguardano il minore iscritto nel Registro della bigenitorialità ad entrambi i genitori presso i rispettivi indirizzi di residenza o a un indirizzo di posta elettronica, dichiarati al momento della richiesta e riportati nel registro. L’iscrizione è consentita ai soli minori residenti nel Comune di Pescara”, specifica.

“Il raggiungimento della maggiore età o l’emigrazione presso altro Comune comporta la cancellazione dal Registro – spiega ancora Martelli -. L’iscrizione avviene a seguito della presentazione di una istanza da parte di uno o entrambi i genitori e, nel caso in cui l’iscrizione sia presentata da un solo genitore, il Comune invierà apposita informativa all’altro genitore, mettendolo a conoscenza dell’avvenuta richiesta e invitandolo a produrre eventuali motivi ostativi all’iscrizione stessa. Qualora questi non produca, entro il termine di 30 giorni, idonea documentazione utile a rigettare la richiesta presentata dall’altro genitore, l’istanza di iscrizione verrà formalmente accolta”.

“I genitori richiedenti devono ovviamente essere titolari della responsabilità genitoriale e non devono essere destinatari di provvedimenti giudiziari di natura restrittiva nei confronti del minore per il quale si richiede l’iscrizione o dell’altro genitore – prosegue ancora l'assessore -. Gli uffici comunali forniscono un modulo d’iscrizione al Registro della bigenitorialità e su richiesta di uno dei genitori, è possibile ottenere dal Comune apposita attestazione nella quale si dia atto delle dichiarazioni rese dal genitore o da entrambi i genitori ai fini dell’iscrizione del figlio minore nel Registro. Il Comune si impegna a promuovere azioni di informazione e sensibilizzazione delle altre Istituzioni sulla natura del Registro comunale, rendendo disponibili i dati in esso contenuti al solo fine di agevolare i contatti con la famiglia della persona di età minore, relativamente ai doveri da assolvere o alla comunicazione dei servizi di cui usufruire o relativamente alle azioni da comunicare”.

“La giunta comunale – conclude Martelli - ha approvato anche la Carta dei servizi per la tenuta del registro della bigenitorialità, Carta che verrà pubblicata sull’albo pretorio telematico e nella relativa sezione in amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’ente”.