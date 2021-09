Ispezione ministeriale al carcere di Pescara, soddisfatta la deputata Torto (M5s): "Ora servono investimenti"

La deputata del M5s Daniela Torto commenta positivamente la notizia dell'ispezione ministeriale al carcere di Pescara, un primo passo verso la risoluzione delle molte problematiche che affliggono la casa circondariale. Dopo le sollecitazioni al ministero, con interrogazioni parlamentari e lettere, ora sembra che la situazione si stia sbloccando spiega la Torto aggiungendo che a quanto pare arriverà la copertura finanziaria di 150 mila euro per il ripristino dell’impianto di scavalcamento ed agli interventi sul locale portineria con riattivazione del sistema di allarme con la questura che saranno realizzati entro la fine dell’anno; a questa somma si aggiungerà uno stanziamento aggiuntivo di 180mila euro per il 2022 per vari interventi relativi a manutenzioni straordinarie, tra i quali l’illuminazione esterna, la videosorveglianza in alcuni reparti e palazzine, la messa in sicurezza dei controsoffitti nonché la creazione dei ‘box agenti”.

Inoltre, spiega la deputata, è in corso di valutazione anche la possibilità di inserire un ampio e più generale intervento di risanamento, consolidamento ed adeguamento del muro di cinta, dei muri dei cortili e le recinzioni per un importo di 2 milioni:

"Relativamente alla carenza di organico che riguarda tutti gli istituti penitenziari, soprattutto per al profilo dei Sovraintendenti (10 unità presenti sulle 20 previste), sicuramente saranno assegnati a Pescara alcune unità all’esito delle procedure concorsuali interne per 2851 posti per la nomina a vice sovrintendente.

Proseguirò a lavorare per risolvere tutte le problematiche degli istituti penitenziari in quanto le carenze strutturali e di organico possono provocare notevoli disagi sia per i lavoratori che per i detenuti” conclude la parlamentare del Movimento 5 Stelle."