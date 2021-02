Le isole ecologiche a Pescara diventano "artistiche" con le immagini più suggestive della città [FOTO]

Cambiano look e diventano artistiche due isole ecologiche di Pescara. Lo ha fatto sapere il sindaco Masci, presentando l'iniziativa che prevede l'installazione di gigantografie degli scorci più suggestivi della città sulle isole ecologiche dove i cittadini possono conferire i propri rifiuti. In questo modo, si unisce il decoro urbano e promozione della città. L'iniziativa sarà estesa anche alle altre isole ecologiche cittadine oltre a quelle appena presentate in via Roma e via Nicola Fabrizi.

Le gigantografie sono state fissate ai supporti in plastica riciclata che, come capita di vedere spesso in giro per la città, circondano le aree che accolgono i cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti. Il sindaco ha commentato:

Anche questa è un’occasione per rendere migliore l’aspetto urbano e ambientale di Pescara, un aspetto su cui insisto molto spesso. Un intervento innovativo che spero si possa replicare in futuro anche in altre zone. Certo è che queste due isole ecologiche presentano adesso un colpo d’occhio ben diverso rispetto a qualche ora fa, a beneficio della bellezza e della dignità dello spazio cittadino, che sono convinto sarà apprezzato dai residenti e dai titolari delle attività economiche che qui operano

.