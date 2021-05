Partono le iscrizioni per il servizio di refezione scolastica per l'anno 2021/22: le tariffe e i dettagli

Al via le iscrizioni per il servizio di refezione scolastica del Comune di Pescara. Lo ha fatto sapere l'assessore e vicesindaco Gianni Santilli aggiungendo che le date utili per le iscrizioni sono dal 26 maggio al 12 settembre, per l'anno scolastico 2021/22. La concessionaria che si occuperà dei pasti sarà la Serenissima ristorazione Spa.

Le iscrizioni vanno effettuate direttamente online, sulla piattaforma: https://pescara.ecivis.it. Per chi è già utente è sufficiente utilizzare le credenziali già in possesso, mentre per la prima registrazione si dovrà seguire la procedura sempre sulla medesima piattaforma:

"Va precisato che non potranno usufruire del servizio di refezione gli utenti che non hanno regolarmente provveduto

all’iscrizione on line. I tempi e le modalità di erogazione del servizio sono subordinati alla riorganizzazione delle istituzioni scolastiche, nel rispetto delle indicazioni contenute nel documento che adotterà il Miur per l’anno scolastico 2021/2022. In ogni caso il costo del servizio è invariato rispetto allo scorso anno"

Per calcolare il costo, occorre riferirsi all'Isee seguendo questo criterio: da 0 a 5.939,25 euro esenzione, da 5.939,25 a 10.632,93 euro riduzione del 50% , oltre 10.632,93 euro tariffa intera.