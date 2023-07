Aperte le iscrizioni online per il servizio di refezione scolastica in vista della riapertura delle scuole

A partire dal 27 luglio sarà possibile iscrivere i propri figli al servizio di refezione scolastica per l'anno 2023/2024. Lo ha fatto sapere il vicesindaco e assessore Gianni Santilli, con la procedura online che sarà attiva sulla piattaforma https://pescara.ecivis.it accedendo con l’identità digitale Spid.

"Il genitore o colui che esercita la potestà genitoriale dovrà accedere con le proprie credenziali Spid e risulterà di conseguenza intestatario delle rette per l’iscrizione alla refezione per l’intero anno scolastico. Si precisa che non potranno usufruire del servizio di refezione gli utenti che non hanno regolarmente provveduto all’iscrizione on line. Come amministrazione ci impegnano come già negli anni precedenti a garantire efficienza del servizio e standard di qualità dei cibi secondo quelle che saranno le indicazioni e le costanti verifiche della commissione mensa di cui fanno parte anche i rappresentanti del Comune. Voglio ringraziare i nostri uffici per il lavoro portato avanti e che dovranno svolgere, in particolare la responsabile Alessandra Di Zio. È ovvio che tempi e modalità di erogazione del servizio saranno subordinati alla riorganizzazione delle istituzioni scolastiche nel rispetto delle indicazioni contenute nel documento che adotterà il Miur per l’anno scolastico 2023/2024."

Coloro che intendo usufruire dell'agevolazione tariffaria, dovranno già essere in possesso della documentazione completa ovvero Dsu e attestato Isee - Isee minori valido per poter compilare online l'autocertificazione Isee su ecivis.

"Anche che i minori fruitori e residenti a Pescara, in situazione di disabilità (legge 104/92), come previsto da un’apposita delibera di Giunta hanno diritto all’esenzione e dovranno compilare un modulo da scaricare dal sito istituzionale del Comune di Pescara. Per qualsiasi informazione i cittadini potranno rivolgersi al servizio sistema educativo integrato, refezioni e trasporto tramite numero telefonico unico 085/42839900"