Riaperte le iscrizioni al corso della Regione “Ri-parti con l’export” per i percettori di reddito di cittadinanza e disoccupati

Riaperte le iscrizioni al corso di formazione della Regione Abruzzo “Ri-parti con l’export” dedicato ai percettori di reddito di cittadinanza e disoccupati abruzzesi. con scadenza fissata al primo marzo per presentare la domanda di partecipazione. Il corso, completamente gratuito, è stato realizzato dall'Anpal servizi e Ice-Agenzia per la promozione all’estero.

L'obiettivo è formare giovani disoccupati da impiegare nelle aziende per il settore dell'export, destinato ad una grossa espansione in vista della ripresa dopo la fine della pandemia. Tutte le candidature presentate alla prima scadenza, del 21 settembre 2020, sono valide a tutte gli effetti e dunque questi candidati non dovranno ripresentare una nuova domanda, mentre chi non è stato ritenuto idoneo potrà presentare nuova domanda una volta superati i problemi che hanno causato l'esclusione.

Il corso prevede una prima parte dedicata alla specializzazione in export e comunicazione digitale per l'estero di durata pari a 330 ore in aula con 2 medi si stage,rivolto a candidati con età massima di 40 anni al momento della domanda (tirocinio curriculare). Successivamente il progetto prevede un secondo corso in “Marketing Internazionale e Digitale (addetto export)” della durata di 420 ore di formazione in aula.

Sono due le selezioni previste, un primo colloquio attitudinale e un secondo colloquio per la conoscenza della lingua inglese. Le domande vanno presentate all'indirizzo dpg018@pec.regione.abruzzo.it