Aperte le iscrizioni per l'edizione 2023 di "Lo sport non va in vacanza": da quest'anno attività anche nelle Naiadi

Anche per l'estate 2023 torna l'appuntamento con "Lo sport non va in vacanza", l'iniziativa organizzata dal Coni assieme al Comune di Pescara. Lo ha fatto sapere l'assessore Patrizia Martelli, aggiungendo che le iscrizioni inizieranno il 26 aprile per aderire alla manifestazione che da giugno ad agosto a tanti ragazzi di vivere due mesi di gioco, di svago, di socializzazione, praticando sport all’aria aperta e soprattutto divertendosi negli impianti sportivi comunali con istruttori certificati Coni diplomati Isef o laureati in scienze motorie e istruttori di primi livello per le rispettive federazioni coinvolte:

"Tante le novità della nuova edizione: innanzitutto nei numeri visto che quest’anno saranno ben mille i ragazzi che potremo accogliere, anziché 800 come negli anni passati; poi saranno cinque gli impianti sportivi disponibili, ovvero ai primi 4 si sono aggiunte le piscine Le Naiadi; infine alla rassegna potranno partecipare ragazzi di età compresa tra i 6 e i 14 anni, dunque abbiamo ulteriormente allargato la platea. Le iscrizioni si chiuderanno solo il prossimo 20 maggio per dare alle famiglie tutto il tempo necessario per organizzarsi. Dieci posti saranno riservati ai bambini in condizioni di disagio economico che saranno indicati dai ervizi sociali del Comune. Cinque gli impianti che verranno mobilitati per ospitare l’iniziativa: l’impianto di calcio ‘Ettore D’Agostino’, a Zanni da destinare all’accoglienza di 100 ragazzi; lo stadio Adriatico-Cornacchia che potrà accogliere massimo 300 ragazzi; il complesso sportivo ex Gesuiti ‘Rocco Febo’, che ospiterà massimo 300 ragazzi; la piscina provinciale e le attrezzature sportive dell’Istituto Volta, in via Volta, che potranno accogliere fino a un massimo di 150 ragazzi;

e da quest’anno anche la piscina de Le Naiadi che potrà accogliere sino a un massimo di 150 ragazzi."

Per i ragazzi diversamente abili, spiega la Martelli, l'iscrizione sarà ammessa nello stadio Adriatico Cornacchia e nell'impianto ex Gesuiti. Iscrizioni che si aprono dal 26 aprile quindi un mese prima rispetto lo scorso anno e si chiuderanno il 20 maggio:

"Per iscrivere i ragazzi, sarà sufficiente andare sul sito on line del Comune di Pescara con accesso al servizio tramite Spid (Sistema pubblico di identitù digitale) o Cie, ovvero la carta di identità elettronica

senza dover più allegare il modello Isee, altra novità semplificativa rispetto al passato. Requisito fondamentale per l’iscrizione è innanzitutto la residenza nel Comune di Pescara ma è evidente che la possibilità di accogliere ben mille bambini ci garantisce anche un ampio margine di possibilità di poter aprire le porte anche a ragazzi provenienti da fuori città."

Il costo è di 160 euro per l'iscrizione nello stadio Adriatico, al centro sportivo ex Gesuiti e al campo D’Agostino, di 200 euro per le due piscine, gli orari di svolgimento delle attività saranno dalle 8 alle 14, tranne nelle piscine dove l’orario sarà dalle 8.30 alle 13.

"Molti non hanno nonni disponibili e comunque mandare ogni mattina i bambini a casa dei nonni, significa spesso costringerli a trascorrere tutto il mattino a casa dinanzi al computer o alla televisione, privandoli della possibilità di vivere, invece, l’estate all’aria aperta, correndo, giocando, soprattutto socializzando con i propri compagni. Il Comune ha erogato un contributo di 15mila euro”.