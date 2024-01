Varveri (Radicali Abruzzo) fa gli auguri di pronta guarigione a Marco Cappato: "Un simbolo delle battaglie per i diritti civili"

Riccardo Varveri, coordinatore della campagna per l’eutanasia legale in Abruzzo, fa i suoi auguri di pronta guarigione a Marco Cappato, tesoriere dell’associazione Luca Coscioni, che nel pomeriggio del 24 gennaio è stato dimesso dal Policlinico San Donato di Milano dopo essersi sottoposto a un intervento cardiaco con metodica percutanea per riparare “il forame ovale pervio”, riscontrato in occasione del suo ricovero all’ospedale di Aosta, come si legge nel bollettino del dottor Mario Riccio.

“Marco è il simbolo delle battaglie per i diritti civili in Italia e in Europa - dichiara Varveri a IlPescara.it - Ho appreso la notizia che l’intervento è andato a buon fine. L’augurio è che possa tornare il prima possibile in campo per lo stato di diritto”.

Più volte, negli ultimi tempi, Cappato è stato a Pescara per portare avanti la sua battaglia in favore del fine vita. Ora il tesoriere dell'associazione Luca Coscioni ha voluto ringraziare pubblicamente il dottor Carminati, direttore del reparto di cardiologia, e tutti gli operatori sanitari del San Donato: l'operazione, infatti, risulta riuscita con successo e senza complicanze, pertanto Cappato, stanti le buone condizioni generali, e dopo un'osservazione di 24 ore, è stato dimesso e adesso dovrà osservare un periodo di riposo.