Centro storico di Spoltore per due giorni senza corrente: scoppia la polemica

Niente corrente elettrica per due giorni a Spoltore: il 24 e il 25 luglio, comunica l'amministrazioni, diverse vie e abitazioni del centro storico non avranno elettricità per consentire lo spostamento della cabina “Spoltore centro” in passato oggetto di test nell'ambito dei lavori di riqualificazione dell'area del mercato coperto, per tutti il Mammut, dove sorgerà il nuovo polo scolastico. Nello specifico il 24 luglio la corrente sarà interrotta dalle 10 alle 17.55, mentre il 25 dalle 9 alle 16.55.

Se da una parte il sindaco Chiara Trulli spiega che il posizionamento della cabina, “ci ha costretto fino ad ora a lasciare una porzione del Mammut in piedi” e di aver chiesto ad Enel di segnalare con largo anticipo la situazione “considerando che l'energia elettrica verrà interrotta per una vasta porzione del centro storico”, le opposizioni insorgono denunciando il danno cui sono soggetti proprio i cittadini e chiedendo all'amministrazione, su cui puntano il dito per il complesso dell'attività svolta in questi anni, di far sì che siano garantiti i generatori per evitare ulteriori disagi.

Il sindaco Trulli: "Con l'abbattimento del Mammut via alla riqualificazione di tutta la zona centrale"

Nel parlare della necessità di spostare la cabina Trulli, da parte sua, continua spiegando come l'intervento permetterà di concludere la demolizione del Mammut e dare vita a “una vera e propria rigenerazione urbana del centro abitato” tra verde pubblico, spazi di socializzazione, e la realizzazione di un collegamento ciclopedonale tra la scuola media, il municipio e la vecchia scuola dell'infanzia, rimarcando anche che il “nouvo Mammut” sarà un edificio a zero emissioni (Nzeb-Near zero emissioni builing): “poggiato su pilotis al di sopra dell'area parcheggio esistente, oltre a sfruttare in maniera più razionale lo spazio andrà ad occupare una migliore posizione altimetrica rispetto al sistema di piazze esterno e alla viabilità soprastante – spiega ancora -. Le aree esterne dell'edificio scolastico, destinate alle attività all'aperto, saranno protette e distanti dalla viabilità principale. Oltre all'area parcheggio, una piazzetta servirà ad armonizzare gli spazi tra la provinciale e via Massera con quelli della futura scuola. I posti auto saranno 42, con 575 metri quadri all'aperto per attività ricreative, un sistema di piazze a tre livelli che occuperà i 1050 metri quadri adesso occupati dal Mammut. via Massera diventerà, in questo modo, a tutti gli effetti un’estensione del centro storico e del suo corso”, conclude.

La denuncia del centrodestra: "Al peggio non c'è mai fine, impensabile lasciare per due giorni i cittadini senza corrente"

Interventi tutti da fare sottolinea però l'amministrazione con nel frattempo i cittadini che per due giorni, denuncia di nuovo, resteranno senza luce. Una cosa impensabile ancor più, incalzano i consiglieri comunali del centrodestra in periodo caldo come quello estive in cui, incalzano i consiglieri del centrodestra Marco Della Torre (capogruppo), Agnese Ranghelli (Forza Italia), Stelvio D'Ettorre (Fratelli d'Italia) e Pierpaolo Pace (Lega), “le reti elettriche diventano le infrastrutture più importanti per tenerci al fresco e non solo, ci si rende conto del danno che si provoca togliendo la corrente elettrica per tante ore?”.

“Al peggio non c'è mai fine”, chiosano le opposizioni che criticano le scelte fatte per i lavori del Belevedere e del Mammut oltre che in piazza D'Albenzio, come la costruzioni di asili e scuole fermi al palo, il milione di euro speso per “la miniarea sgambettamento cani”, la mancata risoluzione del problema inquinamento atmosferico a Santa Teresa e Villa Raspa, la volontà di realizzare “l'ennesimo centro commerciale in un'area un tempo destinata per intero a parco pubblico” e che si trova, sottolineano, “in mezzo a due strade molto trafficate già ora”, le mai realizzate utili rotatorie e ancora l'attesa per avere il campo sportivo e il distretto sanitario, oltre al “Biciplan di là da venire”, e una situazione in cui “le attività commerciali muoiono, anche grazie a una Tari appena aumentata”. Insomma, denunciano ancora, “chi più ne ha più ne metta”.

Ora l'interruzione elettrica del 24 e 25 luglio per cui il centrodestra all'amministrazione comunale chiede di farsi “garante dell’installazione di generatori di corrente per tutto il periodo della durata dei lavori dello spostamento. Intimiamo alla giunta di provvedere a trovare soluzioni immediate per i suoi concittadini, onde evitare funeste conseguenze per le poche attività che a stento sopravvivono e soprattutto per anziani e bambini. Il Comune “virtuoso” può garantire questo e altro, non vi pare?”, concludono i consiglieri di minoranza non facendo mancare il sarcasmo.

L'amministrazione intanto, fornendo i dettagli delle zone interessate dall'interruzione elettrica, ricorda che durante i lavori l'erogazione potrebbe anche essere momentaneamente riattivata e proprio per questo “non bisogna commettere imprudenze facendo affidamento sull'assenza di corrente. Non utilizzare assolutamente gli ascensori”.

Le vie interessate dall'interruzione elettrica mercoledì 24 luglio (dalle 10 alle 17.55)

La corrente mancherà in via del Mattatoio vecchio (civici pari da 2 a 4, da 4b a 10, 14, da 18 a 20, 24, sn; civici dispari da 1 a 3, 11, 17, da 21 a 23), in via Massera (da 12 a 14, da 22 a 34, 40, da 46 a 54, 58; 1, da 7 a 17; sn, cnt), in via Gioacchino di Marzio (da 32 a 34, da 38 a 48, da 58 a 62; da 31 a 51, 37/1, 41/1), Largo medaglie d'oro (1, da 5 a 7, 6), via dell'Asilo (da 2 a 4, da 10 a 14), statale 16 bis monte (da 2 a 4), via Gradinata (da 1 a 3), via Ospedale 19.

Le vie interessate dall'interruzione elettrica giovedì 25 luglio (dalle 9 alle 16.55)

La corrente mancherà in via Fonzi (1 a 5, da 9 a 17, 21, da 25 a 27, 31, da 35 a 39, da 43 a 55, da 59 a 65, da 69 a 71, da 75 a 81, da 89 a 95, da 99 a 103, 13/1; 2, da 16 a 26, 30, da 34 a 40, 48, 52, 56; sn), via dei Calderai (da 5 a 9, da 15 a 21, 29, da 33 a 37, 45, 35/1, 37/1, 45/1; 8, da 12 a 14, da 18 a 22; sn), via di Marzio (da 3 a 5, da 9 a 11, da 15 a 19, da 25 a 27), via dietro le mura (da 8 a 14, da 18 a 20, da 24 a 26; da 1 a 3, da 7 a 9, 13, da 17 a 19, sn), piazza di Marzio (2, da 6 a 8, 12a, da 16 a 18, 14/3; da 5 a 7, 17), corso Umberto I (da 28 a 36, da 40 a 46, da 50 a 52; da 31 a 35, da 43 a 47, 47/1), via Ospedale (da 2 a 4, da 8 a 14, 8/1; da 1 a 11, da 15 a 17; sn), via Gioacchino di Marzio (6, 14, da 18 a 24; sn) via Massera (da 4 a 6, da 16 a 18; sn, 2), Salita Prepositura (3, da 9 a 11; da 2 a 8), Largo dei Greci (da 1 a 3; da 2 a 4), salita Castello (da 4 a 6), via Peloni 1 (da 1 a 7; da 4 a 6), via Casaccio (da 1 a 5; sn), Largo della Chiesa (da 1 a 5; 6), Largo della Porta (sn), via Caserma (da 2 a 4), via Ovidio (da 6 a 12; da 1 a 7), via Cembalo (da 2 a 8; 1, 7), via Catullo (da 5 a 9), vico ripido (2).

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio è possibile consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un sms al numero 320.2041500 riportando il codice Pod.